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27 минут назад

Для часов Apple Watch вышло приложение ChatGPT

Газета.Ru

Для Apple Watch вышло приложение под названием WatchGPT, благодаря которому можно пользоваться нейросетью ChatGPT на умных часах. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Для часов Apple Watch вышло приложение ChatGPT
Фото: AppleApple

Отмечается, что приложение стоит 179 руб. и поддерживается на Apple Watch 3 и более поздних моделях. Причем оплата происходит разово лишь при покупке приложения. При открытии WatchGPT можно задавать вопросы с помощью клавиатуры или голосового ввода. После того, как пользователь задаст свой вопрос, он практически сразу получит на него ответ. При этом нейросеть будет стараться отвечать коротко, чтобы текст уместился на экране часов. Если же ответ не уместился, его можно прочитать целиком, прокрутив колесико Digital Crown.

Кроме того, нейросеть может озвучивать результат, чтобы пользователь не отвлекался на экран.

Редактор портала отмечает, что при запросах на русском языке результат тоже показывается на русском, однако ответ получается "кривым". Также отдельное внимание было уделено тому, что для использования WatchGPT не нужно использовать VPN и регистрироваться с зарубежных мобильных номеров.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что пользователи голосовых ассистентов теряют интерес к Google.

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,Apple,
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