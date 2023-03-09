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48 минут назад

Древние мшанки на самом деле оказались водорослями

InScience

Группа ученых доказала, что древнейший образец мшанок на самом деле запечатлел водоросли. Это указывает на то, что мшанки появились не во время кембрийского взрыва (540-485 млн лет назад), а на 40 млн лет позднее. Исследование опубликовано в журнале Nature.Мшанки (Bryozoan) — это тип первичноротых животных. Они обитают в воде, имеют характерные щупальца и ведут колониальный образ жизни.

Древние мшанки на самом деле оказались водорослями
Фото: InScienceInScience

Ранее считалось, что мшанки могли появиться во время кембрийского взрыва. Это период стремительного видообразования, начавшийся примерно 540 млн лет назад и закончившийся примерно 485 млн лет назад. Палеонтологи так полагали из-за найденных ранее в Китая ископаемых останков древнейших мшанок Protomelission gateshousei.

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Ученые исследовали ископаемые останки еще раз и доказали, что на самом деле они принадлежали не мшанкам. Вместо характерных щупалец исследователи нашли отпечатки, напоминающие скорее листья. Они принадлежали, вероятнее всего, одноклеточным зеленым водорослям из отряда Dasycladales. Это значит, что первые мшанки появились не во время кембрийского взрыва, а на 40 млн лет позже. Скорее всего, они выделились в ордовике (480 млн лет назад).

Из этого следует, что мшанки — единственная группа современных и ископаемых животных, которая образовалась после кембрийского взрыва. Следовательно, кембрий не был единственным периодом, во время которого активно развивалась жизнь и появлялись новые организмы. В то же время, хотя и появление некоторых групп животных могло быть не таким внезапным, как считалось ранее, зеленые водоросли, возможно, играли гораздо более важную роль в древних океанах.

«Мы склонны думать о "кембрийском взрыве" как об уникальном периоде в истории эволюции, в который был намечен облик всей жизни на Земле. Большая часть последующей эволюции сводилась к мелкомасштабным изменениям этих первоначальных чертежей, созданных в кембрии. Но если мшанки действительно эволюционировали после кембрийского периода, это показывает, что эволюция сохранила свое творческое прикосновение после этого критического периода инноваций — возможно, траектория жизни не была высечена в камне полмиллиарда лет назад», — рассказал Мартин Смит из Даремского университета.

Наука и техника,Мартин Смит,
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