Древние мшанки на самом деле оказались водорослями

Группа ученых доказала, что древнейший образец мшанок на самом деле запечатлел водоросли. Это указывает на то, что мшанки появились не во время кембрийского взрыва (540-485 млн лет назад), а на 40 млн лет позднее. Исследование опубликовано в журнале Nature.Мшанки (Bryozoan) — это тип первичноротых животных. Они обитают в воде, имеют характерные щупальца и ведут колониальный образ жизни.

Фото: InScience InScience

Ранее считалось, что мшанки могли появиться во время кембрийского взрыва. Это период стремительного видообразования, начавшийся примерно 540 млн лет назад и закончившийся примерно 485 млн лет назад. Палеонтологи так полагали из-за найденных ранее в Китая ископаемых останков древнейших мшанок Protomelission gateshousei.

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Ученые исследовали ископаемые останки еще раз и доказали, что на самом деле они принадлежали не мшанкам. Вместо характерных щупалец исследователи нашли отпечатки, напоминающие скорее листья. Они принадлежали, вероятнее всего, одноклеточным зеленым водорослям из отряда Dasycladales. Это значит, что первые мшанки появились не во время кембрийского взрыва, а на 40 млн лет позже. Скорее всего, они выделились в ордовике (480 млн лет назад).

Из этого следует, что мшанки — единственная группа современных и ископаемых животных, которая образовалась после кембрийского взрыва. Следовательно, кембрий не был единственным периодом, во время которого активно развивалась жизнь и появлялись новые организмы. В то же время, хотя и появление некоторых групп животных могло быть не таким внезапным, как считалось ранее, зеленые водоросли, возможно, играли гораздо более важную роль в древних океанах.