Google включила VPN во все тарифы подписки One

Google расширяет доступ к VPN для всех участников Google One во всех тарифных планах. Кроме того, компания внедряет новый сервис мониторинга даркнета для всех подписчиков.

Фото: mobidevices.com mobidevices.com

VPN

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VPN от Google One ранее был доступен только для участников с тарифным планом Premium 2 ТБ. Теперь же будет доступен для всех участников Google One, в том числе с базовым планом, стоимость которого начинается от $1,99.

Как отмечает поисковой гигант, VPN от Google One обеспечивает дополнительную защиту интернет-активности независимо от того, какие приложения или браузеры использует пользователь, защищая её от хакеров или сетевых операторов, маскируя IP-адрес.

VPN доступен в следующих странах: Австрии, Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Южной Корее, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайване, Великобритании и США. Воспользоваться VPN от Google можно на устройствах под управлением Android, iOS, Windows и Mac. Также можно поделиться VPN с пятью другими пользователями, если они подключены к тарифному плану Google One.

Мониторинг даркнета

Google также представляет новый сервис под названием «мониторинг даркнета» для участников Google One по всем планам в США, чтобы помочь пользователям отслеживать свою личную информацию в тёмной сети. Подписчики Google One могут выбрать, какие данные они хотят, чтобы Google отслеживал, включая имена, адреса проживания, адреса электронной почты, номера телефонов и номера социального страхования. Пользователи могут попросить Google прекратить поиск информации в даркнете и удалить её из своего профиля в любое время.