Google включила VPN во все тарифы подписки One

Google расширяет доступ к VPN для всех участников Google One во всех тарифных планах. Кроме того, компания внедряет новый сервис мониторинга даркнета для всех подписчиков.
VPN от Google One ранее был доступен только для участников с тарифным планом Premium 2 ТБ. Теперь же будет доступен для всех участников Google One, в том числе с базовым планом, стоимость которого начинается от $1,99.
Как отмечает поисковой гигант, VPN от Google One обеспечивает дополнительную защиту интернет-активности независимо от того, какие приложения или браузеры использует пользователь, защищая её от хакеров или сетевых операторов, маскируя IP-адрес.
VPN доступен в следующих странах: Австрии, Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Южной Корее, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайване, Великобритании и США. Воспользоваться VPN от Google можно на устройствах под управлением Android, iOS, Windows и Mac. Также можно поделиться VPN с пятью другими пользователями, если они подключены к тарифному плану Google One.
Google также представляет новый сервис под названием «мониторинг даркнета» для участников Google One по всем планам в США, чтобы помочь пользователям отслеживать свою личную информацию в тёмной сети. Подписчики Google One могут выбрать, какие данные они хотят, чтобы Google отслеживал, включая имена, адреса проживания, адреса электронной почты, номера телефонов и номера социального страхования. Пользователи могут попросить Google прекратить поиск информации в даркнете и удалить её из своего профиля в любое время.
Кроме того, если личная информация будет обнаружена в даркнете, поисковой гигант уведомит подписчиков и предложит меры защиты. Например, если компания обнаружит утечку номера социального страхования, человек может сообщить о нём как об украденном и заблокировать свой кредитный профиль. Сервис мониторинга даркнета станет доступен в течение следующих нескольких недель среди участников всех тарифных планов Google One, но пока только в США.