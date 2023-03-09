Прочность флагманов Apple и Samsung сравнили

Блогер PhoneBuff сравнил прочность флагманских смартфонов от Apple и Samsung. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Дроп-тест, в рамках которого энтузиаст ронял iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra на каменную пластину, состоял из четырех раундов. В первом автор бросил оба смартфона задней панелью вниз — в результате девайс от Apple получил заметные трещины, а устройство от Samsung почти не пострадало. Затем блогер уронил телефоны таким образом, чтобы они ударились боковой рамкой. На боковой стороне Samsung Galaxy S23 Ultra, который получил алюминиевые рамки, образовалась большая вмятина.

В рамках третьего этапа специалист бросил оба устройства экраном вниз и констатировал, что передняя панель смартфонов покрылась трещинами. В конце блогер скинул гаджеты на твердую поверхность с высоты человеческого роста и записал впечатления. Оба девайса получили большие повреждения, но продолжили работать.

По итогам теста PhoneBuff заявил, что флагман от Samsung оказался более прочным, чем телефон Apple. Энтузиаст отметил, что аппарат корейского бренда имеет более крепкую заднюю панель.