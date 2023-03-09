Обнаружен новый класс препаратов против коронавируса

Ученые Йельского университета обнаружили новый класс препаратов, которые могут ингибировать широкий спектр патогенных вариантов SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Genetics.

Исследователи обнаружили механизм, с помощью которого активируется ген, экспрессирующий рецептор ACE2. Этот рецептор находится на поверхности клеток и является мишенью для коронавируса, который связывается с ним и использует для проникновения в клетку. В активации гена участвует комплексы mSWI/SNF.

Эксперименты показали, что разрушение комплексов mSWI/SNF предотвращает проникновение вируса в клетки человека. mSWI/SNF связывается с другим белком, называемым HNF1A — фактором транскрипции, который направляет его к гену, кодирующему ACE-2. После разрушения комплексов mSWI/SNF клетка больше не могла вырабатывать ACE-2 и становилась устойчивой к заражению любым вирусом, использующим этот рецептор.