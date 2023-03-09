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29 минут назад

Обнаружен новый класс препаратов против коронавируса

Lenta.ru

Ученые Йельского университета обнаружили новый класс препаратов, которые могут ингибировать широкий спектр патогенных вариантов SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Genetics.

Обнаружен новый класс препаратов против коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исследователи обнаружили механизм, с помощью которого активируется ген, экспрессирующий рецептор ACE2. Этот рецептор находится на поверхности клеток и является мишенью для коронавируса, который связывается с ним и использует для проникновения в клетку. В активации гена участвует комплексы mSWI/SNF.

Эксперименты показали, что разрушение комплексов mSWI/SNF предотвращает проникновение вируса в клетки человека. mSWI/SNF связывается с другим белком, называемым HNF1A — фактором транскрипции, который направляет его к гену, кодирующему ACE-2. После разрушения комплексов mSWI/SNF клетка больше не могла вырабатывать ACE-2 и становилась устойчивой к заражению любым вирусом, использующим этот рецептор.

Низкомолекулярные ингибиторы, нацеленные на mSWI/SNF, уже проходят клинические испытания в качестве терапевтического средства для лечения нескольких видов рака. Ученые продемонстрировали, что этот класс препаратов эффективен против нескольких вариантов SARS-CoV-2, включая устойчивый к ремдесивиру штамм, выделенный у пациента из Йельского университета.

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