В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
34 минуты назад

Экологи опровергли, что глобальное потепление быстро сдвигает русла арктических рек

Газета.Ru

Ученые завышали скорость движения русел арктических рек из-за глобального потепления. Статья об этом опубликована в Nature Climate Change.

Экологи развеяли еще один миф о глобальном потеплении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из-за глобального потепления в первую очередь повышается температура в высоких широтах, в том числе в Арктике. Многие специалисты по этому региону предсказывали, что русла рек будут дестабилизированы из-за резкого потепления температуры воздуха. Считалось, что по мере таяния вечной мерзлоты берега рек ослабевают и становятся подвержены быстрым изменениям, в том числе меняют русло.

Чтобы проверить это предположение, Алессандро Йелпи и его коллеги проанализировали коллекцию спутниковых снимков, сделанных в течение более чем 50 лет. Они сравнили более тысячи километров берегов 10 арктических рек на Аляске, Юконе и канадских Северо-Западных территориях.

«Мы проверили гипотезу, что большие извилистые реки в условиях вечной мерзлоты смещаются быстрее из-за потепления климата, и обнаружили прямо противоположное, — рассказывают ученые. — Да, вечная мерзлота деградирует, но влияние других экологических изменений, таких как озеленение Арктики, нейтрализует ее последствия. Более высокие температуры и больше влаги в Арктике означают, что регион озеленяется. Кустарники разрастаются, становятся гуще и выше на участках, где раньше была лишь скудная растительность».

Таким образом, мощная растительность вдоль берегов рек сделала берега стали более устойчивыми и стабильными и предотвратила их быстрое смещение.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий