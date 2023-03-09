Экологи развеяли еще один миф о глобальном потеплении

«Мы проверили гипотезу, что большие извилистые реки в условиях вечной мерзлоты смещаются быстрее из-за потепления климата, и обнаружили прямо противоположное, — рассказывают ученые. — Да, вечная мерзлота деградирует, но влияние других экологических изменений, таких как озеленение Арктики, нейтрализует ее последствия. Более высокие температуры и больше влаги в Арктике означают, что регион озеленяется. Кустарники разрастаются, становятся гуще и выше на участках, где раньше была лишь скудная растительность».