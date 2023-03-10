Аналитик предсказал выпуск колонки Apple HomePod с дисплеем

Известный аналитик Мин-Чи Куо предсказал появление в следующем году новой версии колонки Apple HomePod, которая получит 7-дюймовый тачскрин. Об этом сообщает портал The Verge.

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По словам Куо, новое устройство «обеспечит более тесную связь с другими гаджетами Apple», что ознаменует собой «серьезный сдвиг в стратегии компании касательно домашних смарт-устройств». Не исключено, что колонка выступит в качестве пульта управления для умного дома — по аналогии с Nest Hub у Google или Echo Shows у Amazon.

У нынешних HomePod тоже есть небольшой скругленный дисплей на верхней части, но его функционал ограничен — по факту, он выступает только для демонстрации различных индикаторов.

В январе текущего года Bloomberg рассказывал о том, что Apple работает над неким устройством, управляющим умным домом, которое сможет совершать звонки по FaceTime. Кроме того, оно будет оснащено специальными магнитными держателями, которые позволят размещать его на стене. Не исключено, что речь идет о том же гаджете, о котором говорит Мин-Чи Куо.