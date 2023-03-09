В NASA назвали дату возможного столкновения Земли с астероидом

Астероид 2023 DW, обнаруженный 27 февраля 2023 года, может опасно близко приблизиться к Земле через 23 года и с вероятностью примерно 1 из 600 столкнуться с ней. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на NASA.

В американском ведомстве отметили, что шанс 1 к 600 выше среднего, но все равно небольшой. Кроме того по мере новых наблюдений за астероидом может снизиться.

«Часто, когда объект обнаруживается впервые, требуется несколько недель, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно оценить его орбиту на годы вперед. Орбитальные аналитики продолжат следить за астероидом 2023 DW и обновлять прогнозы по мере поступления большего количества данных», — говорится в сообщении NASA.

Точно известна только дата приближения астероида к Земле. Астрономы сошлись во мнении, что это произойдет 14 февраля 2046 года.