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8 минут назад

Инженеры создали контактные линзы дополненной реальности

Газета.Ru

Ученые представили контактные линзы, способные работать как экран дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба университета UNIST.

Инженеры создали контактные линзы дополненной реальности
Фото: UNISTUNIST

Дополненной реальностью (AR) называют проецирование изображения на прозрачный экран перед человеком. Это изображение дополняет то, что видит пользователь (например, подсвечивает важные объекты), но не подменяет собой реальное изображение, в отличие от VR-очков.

Внедрению таких устройств в жизнь мешает их громоздкость и неудобство использования. В связи с этим корейские ученые представили AR-устройство в виде контактных линз. Технически они представляют из себя электрохромные дисплеи на основе берлинской лазури. Подобные экраны потребляют мало энергии, способны отображать синий, белый и зеленые цвета, но в базовом варианте имеют ограничения при отображении слов или картинок из-за сложности нанесения микрорисунка лазури на контактную линзу методом гальванизации. В связи с этим специалисты заменили гальваническое нанесение печатью микросхем и дисплея на 3D-принтере с применением гидростатического эффекта мениска. Печать велась кислотно-железо-феррицианидными чернилами (FeCl3 + K3Fe(CN)6 + HCl), кристаллизация микроузора толщиной 7,2 микрона происходила за счет испарения растворителя. В результате получился миниатюрный AR-экран, который в ходе экспериментов мог отображать пользователю направления до пункта назначения, получая GPS-координаты в режиме реального времени.

Ранее физики неожиданно открыли новый способ поймать микрочастицу.

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