Инженеры создали контактные линзы дополненной реальности

Ученые представили контактные линзы, способные работать как экран дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба университета UNIST.
Дополненной реальностью (AR) называют проецирование изображения на прозрачный экран перед человеком. Это изображение дополняет то, что видит пользователь (например, подсвечивает важные объекты), но не подменяет собой реальное изображение, в отличие от VR-очков.
Внедрению таких устройств в жизнь мешает их громоздкость и неудобство использования. В связи с этим корейские ученые представили AR-устройство в виде контактных линз. Технически они представляют из себя электрохромные дисплеи на основе берлинской лазури. Подобные экраны потребляют мало энергии, способны отображать синий, белый и зеленые цвета, но в базовом варианте имеют ограничения при отображении слов или картинок из-за сложности нанесения микрорисунка лазури на контактную линзу методом гальванизации. В связи с этим специалисты заменили гальваническое нанесение печатью микросхем и дисплея на 3D-принтере с применением гидростатического эффекта мениска. Печать велась кислотно-железо-феррицианидными чернилами (FeCl3 + K3Fe(CN)6 + HCl), кристаллизация микроузора толщиной 7,2 микрона происходила за счет испарения растворителя. В результате получился миниатюрный AR-экран, который в ходе экспериментов мог отображать пользователю направления до пункта назначения, получая GPS-координаты в режиме реального времени.
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