Австралийские ученые смогли превратить воздух в электричество

Австралийские учёные из Университета Монаша в Мельбурне обнаружили фермент, способный превращать воздух в электричество.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Исследователи выявили и проанализировали фермент Huc, способный сделать из водородного газа электрический ток. При этом он использует низкое количество водорода в атмосфере для создания энергии.

Учёные выделили данный фермент при помощи бактерии под названием Mycobacterium smegmatis. При этом по словам экспертов, открытие Huc имеет неоценимый потенциал для разработки небольших устройств, работающих на «энергии воздуха», в качестве альтернативы устройствам, работающим на солнечной энергии.

Сообщается, что Huc чрезвычайно эффективен и стабилен. Он может потреблять водород даже на уровне ниже атмосферного — ему достаточно 0,00005% от воздуха, которым дышит человек.