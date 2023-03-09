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39 минут назад

Эксперт оценил идею обязать производителей предустанавливать RuStore на смартфоны

Семён Капранов
Александр Побыванец эксперт

Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) обязать производителей Android-смартфонов глубоко внедрять в гаджеты магазин приложений RuStore.

Пока не очень ясно, насколько реализуема инициатива, при которой RuStore будет установлен в смартфонах на уровне системы, а не просто как приложение, появляющееся при первом включении устройства. Производители смартфонов могут поддержать эту идею, но могут и отказаться.

Раньше речь шла об определенной надстройке сверху со стороны производителя смартфона на уровне Android, на уровне операционной системы, и это было реально сделать. Но сейчас встает вопрос о том, насколько производители готовы внедрить RuStore в устройства так глубоко, чтобы это было аналогично предустановленному магазину Google Play или, например, AppGallery от Huawei. Учитывая, что многие смартфоны идут к нам по параллельному импорту, не совсем очевидно, как в них планируется добавлять RuStore. Хочется услышать мнение производителей о том, насколько они к этому готовы, каким они для себя видят решение данной проблемы. Для них предустановка RuStore - это, помимо прочего, дополнительные расходы.
Александр Побыванец
Александр Побыванец Эксперт по мобильным устройствам

Специалист отметил, что для реализации инициативы по глубокому внедрению в устройства магазина приложений RuStore также потребуется взаимодействие с компанией Google, которая разрабатывает систему Android.

Вместе с тем Побыванец ответил на вопрос о способности RuStore стать полноценной заменой Google Play в для россиян.

"Все зависит от того, какими программами пользуется конкретный пользователь. Тут каждый сам решает для себя. Но все основные приложения, которые популярны среди российских пользователей, в RuStore уже есть, они регулярно обновляются. Кроме того, в RuStore постоянно появляются и новые приложения. Так что между RuStore и Google Play есть конкуренция, это плюс", — заявил аналитик.

Ранее Минцифры России захотело обязать производителей смартфонов глубоко внедрять в устройства магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать отечественным аналогом Google Play. Проект документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство намерено потребовать полной интеграции магазина в той же степени, что и магазин от самого производителя телефона или ОС. Уточняется, что вендор или уполномоченное им лицо должны не просто предустановить приложение, но также предоставить ему те же системные разрешения, что и другим магазинам. Помимо этого вендор обязан обеспечить возможность автоматического обновления программ через RuStore, фоновой работы его сервисов для отправки push-уведомлений и платежей.

Наука и техника,Видео,Минкомсвязь РФ,
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