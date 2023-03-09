Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) обязать производителей Android-смартфонов глубоко внедрять в гаджеты магазин приложений RuStore.
Специалист отметил, что для реализации инициативы по глубокому внедрению в устройства магазина приложений RuStore также потребуется взаимодействие с компанией Google, которая разрабатывает систему Android.
Вместе с тем Побыванец ответил на вопрос о способности RuStore стать полноценной заменой Google Play в для россиян.
"Все зависит от того, какими программами пользуется конкретный пользователь. Тут каждый сам решает для себя. Но все основные приложения, которые популярны среди российских пользователей, в RuStore уже есть, они регулярно обновляются. Кроме того, в RuStore постоянно появляются и новые приложения. Так что между RuStore и Google Play есть конкуренция, это плюс", — заявил аналитик.
Ранее Минцифры России захотело обязать производителей смартфонов глубоко внедрять в устройства магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать отечественным аналогом Google Play. Проект документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство намерено потребовать полной интеграции магазина в той же степени, что и магазин от самого производителя телефона или ОС. Уточняется, что вендор или уполномоченное им лицо должны не просто предустановить приложение, но также предоставить ему те же системные разрешения, что и другим магазинам. Помимо этого вендор обязан обеспечить возможность автоматического обновления программ через RuStore, фоновой работы его сервисов для отправки push-уведомлений и платежей.