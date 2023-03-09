Пока не очень ясно, насколько реализуема инициатива, при которой RuStore будет установлен в смартфонах на уровне системы, а не просто как приложение, появляющееся при первом включении устройства. Производители смартфонов могут поддержать эту идею, но могут и отказаться.



Раньше речь шла об определенной надстройке сверху со стороны производителя смартфона на уровне Android, на уровне операционной системы, и это было реально сделать. Но сейчас встает вопрос о том, насколько производители готовы внедрить RuStore в устройства так глубоко, чтобы это было аналогично предустановленному магазину Google Play или, например, AppGallery от Huawei. Учитывая, что многие смартфоны идут к нам по параллельному импорту, не совсем очевидно, как в них планируется добавлять RuStore. Хочется услышать мнение производителей о том, насколько они к этому готовы, каким они для себя видят решение данной проблемы. Для них предустановка RuStore - это, помимо прочего, дополнительные расходы.

Александр Побыванец Эксперт по мобильным устройствам