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1 час назад

Reuters: Китай хочет научиться выводить из строя спутники Starlink

Газета.Ru

Китайские военные намерены научиться выводить из строя спутники Starlink, сообщает Reuters на основе анализа около 100 статей в 20 военных изданиях.

Китай хочет научиться выводить из строя спутники Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, в планах военных не только научиться выводить спутники из строя, но и сбивать их. Таким образом Пекин намерен подготовиться к возможному военному конфликту с Тайванем.

Авторы публикации пишут, что китайские военные исследователи планируют уделить больше внимания развитию беспилотников. Также китайская армия должна развивать возможности защиты военной техники от ракет комплексов Stinger и Javelin, которые наносят «серьезный урон российским танкам» на Украине.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания распорядился принять активные меры по формированию единой национальной системы реагирования на стратегические риски.

Наука и техника,Цзиньпин Си,
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