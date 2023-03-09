Космонавт Крикалёв высказался о развитии российской лунной программы

«Да, было много дискуссий — надо ли «повторять» Луну или нужно сразу лететь на Марс. Но с моей профессиональной точки зрения, надо двигаться постепенно… Уже хотя бы потому, что возврат с лунной поверхности — гораздо более сложная задача, чем возврат с околоземной орбиты. Отработка технологий полёта к Луне будет создавать фундамент к тому, чтобы двигаться дальше — за пределы околоземной орбиты, куда-нибудь к астероидам, к Марсу, к спутникам Марса и так далее», — отметил Крикалёв.