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1 час назад

Аналитики прогнозируют высокие продажи линейки iPhone 15

Газета.Ru

Аналитики Wedbush спрогнозировали высокие продажи линейки Apple iPhone 15, которая будет представлена в 2023 году. Об этом сообщает Apple Insider.

Аналитики спрогнозировали высокие продажи линейки iPhone 15
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По предварительным данным, смартфоны iPhone 15, особенно флагманские Pro-модели, получат большое количество апгрейдов, что автоматически привлечет новых покупателей, а значит повысит продажи. Однако аналитики Wedbush считают, что к успеху новую линейку может привести и другой фактор — согласно статистике, около 25% нынешних владельцев iPhone не обновляли свои смартфоны более четырех лет.

Учитывая такой высокий показатель, а также тот факт, что в среднем смартфоны меняют раз в два-три года, у «юбилейных» iPhone 15 есть все шансы на высокие продажи по сравнению с моделями предыдущих лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что известный инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter фото защитных стекол, предназначенных для еще не вышедших моделей смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что флагманские модели получат более тонкие, чем у предшественника, рамки по бокам.

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