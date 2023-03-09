Аналитики спрогнозировали высокие продажи линейки iPhone 15

Аналитики Wedbush спрогнозировали высокие продажи линейки Apple iPhone 15, которая будет представлена в 2023 году. Об этом сообщает Apple Insider.

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По предварительным данным, смартфоны iPhone 15, особенно флагманские Pro-модели, получат большое количество апгрейдов, что автоматически привлечет новых покупателей, а значит повысит продажи. Однако аналитики Wedbush считают, что к успеху новую линейку может привести и другой фактор — согласно статистике, около 25% нынешних владельцев iPhone не обновляли свои смартфоны более четырех лет.

Учитывая такой высокий показатель, а также тот факт, что в среднем смартфоны меняют раз в два-три года, у «юбилейных» iPhone 15 есть все шансы на высокие продажи по сравнению с моделями предыдущих лет.