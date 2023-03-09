Ученые предупредили об опасности гигантских вирусов из вечной мерзлоты

Ученые из Франции, возродившие замороженный вирус-«зомби», предупредили о потенциальной опасности микробов из вечной мерзлоты. Об этом сообщает CNN.

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Вечная мерзлота покрывает пятую часть Северного полушария, в том числе части Аляски, Канады и России. Сочетание холода, отсутствия кислорода и света позволяют останкам живых организмов хорошо сохраняться в мерзлоте. Ее можно сравнить с «капсулой времени», хранящей древние вирусы. Темпы роста дневных температур в Арктике в четыре раза выше, чем на остальной планете. Это приводит к таянию мерзлоты и высвобождению из нее древних вирусов.

Ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции обнаружили в вечной мерзлоте гигантские вирусы, которым они вернули способность заражать амеб. Самому старому из них было 48,5 тысяч лет, а самому молодому — 27 тысяч лет. Усилия руководителя лаборатории Жан-Мишеля Клавери по поиску вирусов из вечной мерзлоты были частично вдохновлены российскими учеными, которые в 2012 году оживили полевой цветок из семенной ткани возрастом 30 тысяч лет, найденной в норе белки.

Биологи не исключают, что в вечной мерзлоте есть вирусы, способные заражать и людей. Как отмечает CNN, в вечной мерзлоте были обнаружены следы вирусов и бактерий, которые могут заразить людей. Образец легких из тела женщины, найденного в 1997 году на Аляске, содержал штамма гриппа, ответственного за пандемию 1918 года.

Кроме того, вспышка сибирской язвы в Сибири в период с июля по август 2016 года также была связана с таянием вечной мерзлоты во время исключительно жаркого лета. Это позволило спорам Bacillus anthracis выйти на поверхность со старых захоронений или туш животных. Вспышка затронула десятки людей и более двух тысяч северных оленей.