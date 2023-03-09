В Росатоме разработали цифровую систему управления атомной отраслью

Цифровая система управления атомной отраслью (ЦСУАО) "Навигатор" разработана специалистами госкорпорации "Росатом". Как сообщили ТАСС в четверг в частном учреждении "Цифрум" (предприятие Росатома), система работает на основе технологий с применением искусственного интеллекта.

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Система "Навигатор" призвана обеспечить повышение скорости и качества принятия управленческих решений руководителями всех уровней - от предприятий, входящих в контур Росатома, до уровня госкорпорации. Доступ в ЦСУАО обеспечивается через технологию единого входа с применением ролевой модели, после чего пользователь получает предназначенные ему возможности работы с данным и информационными сервисами.

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"Росатом - сложная диверсифицированная структура, в контуре которой более 300 предприятий и больше десятка дивизионов. Ежесуточно корпорация генерирует огромный поток данных, который напрямую влияют на поддержку принятия решений. При этом необходимо учитывать стратегию управления данными: доступность, целостность, безопасность, удобность, актуальность (так называемая Data Governance). Перед нами была сформулирована задача - создать цифровую систему управления для такой большой и сложной структуры", - рассказал заместитель генерального директора по проектам, технологиям и инновациям компании "Цифрум" Дмитрий Перемыслый.

Функционал "Навигатора" включает в себя голосовое распознавание и протоколирование совещаний "с голоса", автоматизацию сбора данных из первичных источников, их визуализацию, кросс-верификацию, систематизацию, хранение, составление отчетностей, предиктивную аналитику, составление "портретов отрасли" - кадровых, финансовых, производственных.

В системе реализуются технологии непрерывного обучения нейросетевых моделей на основе собираемых и обрабатываемых данных. В свою очередь, эти модели используются для построения предиктивной аналитики и организации поддержки принятия управленческих решений. Подсказки руководителям, которые выдает "Навигатор", основываются на основе анализа набора критически важных параметров. Система строит предиктивные модели и выдает прогнозы развития ситуаций, а затем в зависимости от поставленных задач предлагает варианты их решений с подробным описанием итоговых результатов.