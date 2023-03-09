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34 минуты назад

В WhatsApp появится функция самоудаления из групповых чатов

Газета.Ru

Пользователи WhatsApp смогут настраивать время, после которого они будут автоматически удаляться из групповых чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится функция самоудаления из групповых чатов
Фото: PexelsPexels

Новая функция появилась в бета-версии мессенджера под номером 23.5.0.70. Она получила название Expiring Groups, или «Группы со сроком годности». Пользователь сможет настраивать срок, в течение которого он будет участником группового чата — день, неделю или установить свое собственное время. Кроме того, срок можно будет изменить, если пользователь передумал. Отмечается, что остальных участников чата настройки конкретного пользователя не коснутся.

По истечении срока WhatsApp предложит пользователю провести «чистку» своих групп, что поможет содержать свои переписки в порядке. Это может быть особенно актуально для тех чатов, которые создаются под конкретные события, например, обсуждение празднования дня рождения, координации командировок и туристических поездок и т.д.

Функция находится на стадии бета-тестирования. Сроки ее реализации и внедрения для широкого круга пользователей пока остаются неизвестными.

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