Эксперт Сколтеха: к 2030 году смартфоны будут заряжаться за 15 минут

К 2030 году смартфоны будут заряжаться полностью в течение 15 минут. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

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По словам Сиволобова, во всех общественных местах вроде кафе, остановок и такси появятся беспроводные зарядные станции, чтобы человек мог зарядить свой смартфон вне дома.

«Для зарядки хватит и 15 минут, так что, возможно, смартфоны городских жителей будут все тоньше и тоньше», — предположил эксперт.

Кроме того, добавил Сиволобов, в будущем скорость мобильной связи увеличится в 4,5 раза — до 100 мегабит в секунду и выше, что позволит пользователям быть «активной частью цифровой экосистемы».