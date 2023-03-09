Эксперт Сколтеха: к 2030 году смартфоны будут заряжаться за 15 минут

К 2030 году смартфоны будут заряжаться полностью в течение 15 минут. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.
По словам Сиволобова, во всех общественных местах вроде кафе, остановок и такси появятся беспроводные зарядные станции, чтобы человек мог зарядить свой смартфон вне дома.
«Для зарядки хватит и 15 минут, так что, возможно, смартфоны городских жителей будут все тоньше и тоньше», — предположил эксперт.
Кроме того, добавил Сиволобов, в будущем скорость мобильной связи увеличится в 4,5 раза — до 100 мегабит в секунду и выше, что позволит пользователям быть «активной частью цифровой экосистемы».
Также эксперт предсказал быстрое развитие телемедицинских технологий — по его словам, уже через 10 лет смартфоны получат большое количество датчиков и сенсоров, способных отслеживать жизненно важные показатели человека, включая температуру и уровень сахара в крови.