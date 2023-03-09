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49 минут назад

ИТ-эксперт рассказал, как защитить сайт от DDoS-атак

Газета.Ru

Защитить веб-сайт или сервис от DDoS-атак помогут аппаратные и программные устройства, сообщил в беседе с RT эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, такие системы способны проводить анализ запросов пользователей и не допускать перегрузки на хостингах.

ИТ-эксперт рассказал, как защитить сайт от DDoS-атак
Фото: UnsplashUnsplash

«Если это средство защиты решает, что запрос — это попытка DDoS-атаки, то оно просто не пропускает его и тем самым снижает нагрузку на сервис», — пояснил Бедеров.

Также эксперт напомнил, что во всем мире продолжается эпидемия вирусов-шифровальщиков в виде RaaS. Для защиты от них, по его словам, любой загружаемый контент должен «проходить проверку в песочнице, которая анализировала бы активность того или иного ПО или файла внутри защищенного контура».

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2022 года количество атак киберпреступников на IT-компании увеличилось на 18%. Об этом свидетельствуют данные ИБ-компании Positive Technologies.

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