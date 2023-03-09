ИТ-эксперт рассказал, как защитить сайт от DDoS-атак

Защитить веб-сайт или сервис от DDoS-атак помогут аппаратные и программные устройства, сообщил в беседе с RT эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, такие системы способны проводить анализ запросов пользователей и не допускать перегрузки на хостингах.

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«Если это средство защиты решает, что запрос — это попытка DDoS-атаки, то оно просто не пропускает его и тем самым снижает нагрузку на сервис», — пояснил Бедеров.

Также эксперт напомнил, что во всем мире продолжается эпидемия вирусов-шифровальщиков в виде RaaS. Для защиты от них, по его словам, любой загружаемый контент должен «проходить проверку в песочнице, которая анализировала бы активность того или иного ПО или файла внутри защищенного контура».