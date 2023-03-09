Перечислены самые интересные российские изобретения с начала года

Во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР) назвали производство животного белка из растительных отходов одним из наиболее интересных изобретений в РФ с начала года, передает RT.
Там же отметили, что при применении данной технологии сырьем могут служить древесные опилки, фуражное зерно, а также отходы растениеводства.
По словам специалистов, в стране с помощью данной технологии смогут создавать собственное производство пищевых продуктов, кормов для животных и рыб. Кроме того, сообщается о создании биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства «Твердая вода».
В ВОИР пояснили, что один грамм вещества удержит до 500 миллилитров воды. Это положительным образом влияет на урожайность сельхозпродукции, указали там.
Также изобретатели придумали, как можно снизить степень износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта – они разработали специальные «триботехнические составы».
Ранее сообщалось, что универсальный анализатор, который способен распознавать вирусы и инфекции, был разработан учеными Университета ИТМО (Санкт-Петербург) совместно с НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.