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40 минут назад

Перечислены самые интересные российские изобретения с начала года

Лера Букина

Во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР) назвали производство животного белка из растительных отходов одним из наиболее интересных изобретений в РФ с начала года, передает RT.

Перечислены самые интересные российские изобретения с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там же отметили, что при применении данной технологии сырьем могут служить древесные опилки, фуражное зерно, а также отходы растениеводства.

По словам специалистов, в стране с помощью данной технологии смогут создавать собственное производство пищевых продуктов, кормов для животных и рыб. Кроме того, сообщается о создании биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства «Твердая вода».

В ВОИР пояснили, что один грамм вещества удержит до 500 миллилитров воды. Это положительным образом влияет на урожайность сельхозпродукции, указали там.

Также изобретатели придумали, как можно снизить степень износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта – они разработали специальные «триботехнические составы».

Ранее сообщалось, что универсальный анализатор, который способен распознавать вирусы и инфекции, был разработан учеными Университета ИТМО (Санкт-Петербург) совместно с НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

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