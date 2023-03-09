В «МегаФон Облаке» появились российские ОС для бизнеса

Компания «МегаФон» предложила бизнесу линейку отечественных операционных систем в облачном сервисе, сообщила пресс-служба оператора. Теперь корпоративным клиентам в «МегаФон Облаке» доступны отечественные системы на безе ядра Linux – Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

Фото: Газета.ru Газета.ru

В компании отмечают, что предложенные альтернативы иностранным операционным системам — отечественные Linux-системы — имеют понятный интерфейс и высокий уровень безопасности, функционал и комплектация решений позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога.

Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО, уточняют в «МегаФоне».

Директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов подчеркивает, что после ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки.

«Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач», — говорит Осипов.

«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с российскими законами и необходимым ГОСТом. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора, добавляют в компании.