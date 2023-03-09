Оценена доступность чистого воздуха во всем мире

Ученые Университета Монаш В Мельбурне (Австралия) оценили доступность чистого воздуха в мире и показали, что только 0,18 процента мировой площади суши и 0,001 процента населения всего мира дышат воздухом с концентрацией загрязняющих аэрозолей PM2.5 ниже уровней, рекомендуемых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Planetary Health.

Исследователи проанализировали данные традиционных наблюдений за качеством воздуха, метеорологических спутников, детекторов загрязнения воздуха, используя статистические методы и методы машинного обучения для более точной оценки концентрации PM2.5 во всем мире c высоким пространственным разрешением 10 на 10 километров в период с 2000 по 2019 год.

Оказалось, что годовая концентрация PM 2.5 и дни с высоким уровнем воздействия PM 2.5 в Европе и Северной Америке снизились за два десятилетия, тогда как воздействие увеличилось в Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне. Несмотря на небольшое сокращение числа дней с высоким уровнем воздействия PM 2.5 во всем мире, к 2019 году на более 70 процентов дней приходились концентрации выше безопасного предела в 15 микрограмм на кубический метр (мкг/м3).