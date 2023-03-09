В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
31 минуту назад

Стало известно о прекращении поставок в Россию «серых» смартфонов

Лера Букина

Продавцы телефонов на одном из крупнейших столичных радиорынков сообщили о почти полном прекращении поставок на территорию РФ «серых» смартфонов, сообщают «Известия».

По словам источника издания, в связи с наблюдаемым в стране дефицитом устройства, которые ввезли ранее без соблюдения таможенных процедур, уже подскочили в цене на несколько тысяч рублей за последние две недели. Он прогнозирует дальнейшее повышение их стоимости до уровня, установленного для гаджетов, которые доставляют по разрешенному властями параллельному импорту.

Остановку ввоза такой продукции объяснили в компании Mobile Research Group. По мнению ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, ситуация обусловлена тем, что товары не пропускаются таможней.

Бороться с «серым» импортом власти начали и из-за масштабов такого ввоза, полагают в фирме. По ее данным, в 2021 году в Россию втемную переправили около 5 процентов смартфонов (около 1,6 миллиона штук).

Как уточнил собеседник, стоимость такой продукцию может отличаться в меньшую сторону на 30% от той, что установлена для ввезенных по параллельному импорту. Однако россияне в таком случае не получат гарантии на товары.

Ранее, как писало агентство «Прайм», ретейлеры сообщили об отсутствии дефицита iPhone в российских магазинах. Они добавили, что, несмотря на высокий спрос со стороны граждан, запасы гаджетов есть.

Наука и техника,Видео,Эльдар Муртазин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий