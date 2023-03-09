Продавцы телефонов на одном из крупнейших столичных радиорынков сообщили о почти полном прекращении поставок на территорию РФ «серых» смартфонов, сообщают «Известия».

По словам источника издания, в связи с наблюдаемым в стране дефицитом устройства, которые ввезли ранее без соблюдения таможенных процедур, уже подскочили в цене на несколько тысяч рублей за последние две недели. Он прогнозирует дальнейшее повышение их стоимости до уровня, установленного для гаджетов, которые доставляют по разрешенному властями параллельному импорту.

Остановку ввоза такой продукции объяснили в компании Mobile Research Group. По мнению ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, ситуация обусловлена тем, что товары не пропускаются таможней.

Бороться с «серым» импортом власти начали и из-за масштабов такого ввоза, полагают в фирме. По ее данным, в 2021 году в Россию втемную переправили около 5 процентов смартфонов (около 1,6 миллиона штук).

Как уточнил собеседник, стоимость такой продукцию может отличаться в меньшую сторону на 30% от той, что установлена для ввезенных по параллельному импорту. Однако россияне в таком случае не получат гарантии на товары.