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1 час назад

Первый складной смартфон Google Pixel сфотографировали в руках у тестировщика

Ferra.ru

Практически со 100% уверенностью можно говорить об анонсе первого складного смартфона Google в 2023 году. Уж слишком много утечек и слухов на эту тему всплывало в Сети за последнее время.

Первый складной Google Pixel сфотографировали в руках у тестировщика
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В копилку подтверждений данного факта можно добавить свежее фото, опубликованное на Reddit. На нём можно увидеть некий телефон, который, по словам реддитора, есть ни что иное, как условный Google Pixel Fold.

Устройство было замечено в метро Нью-Йорка. Пользователь смог сделать несколько размытых снимков аппарата.

Reddit

По словам других пользователей Reddit, они смогли разглядеть бугорок камеры, который является фирменным элементом дизайна линейки Pixel. Это также стало причиной, по которой они пришли к выводу, что данное устройство является еще не представленным Pixel Fold.

Отметим, что анонс складного флагмана Google ожидается либо в рамках Google I/O 2023, либо на осенней презентации, вместе с Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Наука и техника,Google,
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