Вышла вторая версия Android 14 Developer Preview

В прошлом месяце Google выпустила первую предварительную версию Android 14 для разработчиков, а вчера запустила её обновление. Во второй версии улучшены конфиденциальность, безопасность и производительность, а также возможности планшетов и складных устройств.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

В дальнейшие планы Google входит запуск первой-бета версии Android 14. По графику, он должен состояться в апреле.

В Android 14 Developer Preview 2 встроена функция, которая позволяет выбрать определённое количество фотографий или видео, к которым приложение может получить доступ. Пример вы можете видеть ниже.

Android 14 поддерживает Credential Manager — это технология, которая создает и хранит учетные данные для доступа к репозиториям Git на множестве платформ. Во втором DP (Developer Preview) были внесены улучшения в стиль пользовательского интерфейса при выборе учётной записи.

DP2 поставляется с оптимизацией системы управления памятью Android, улучшая использование ресурсов, когда приложения работают в фоновом режиме. В Android 14 также будет меньше неотклоняемых уведомлений.