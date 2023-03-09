Вышла вторая версия Android 14 Developer Preview

В прошлом месяце Google выпустила первую предварительную версию Android 14 для разработчиков, а вчера запустила её обновление. Во второй версии улучшены конфиденциальность, безопасность и производительность, а также возможности планшетов и складных устройств.
В дальнейшие планы Google входит запуск первой-бета версии Android 14. По графику, он должен состояться в апреле.
В Android 14 Developer Preview 2 встроена функция, которая позволяет выбрать определённое количество фотографий или видео, к которым приложение может получить доступ. Пример вы можете видеть ниже.
Android 14 поддерживает Credential Manager — это технология, которая создает и хранит учетные данные для доступа к репозиториям Git на множестве платформ. Во втором DP (Developer Preview) были внесены улучшения в стиль пользовательского интерфейса при выборе учётной записи.
DP2 поставляется с оптимизацией системы управления памятью Android, улучшая использование ресурсов, когда приложения работают в фоновом режиме. В Android 14 также будет меньше неотклоняемых уведомлений.
Сейчас Developer Preview 2 можно установить на устройства Google Pixel 4a 5G и старше. Если вы не разработчик, то мы не рекомендуем устанавливать Android 14 на на данном этапе.