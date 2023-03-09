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1 час назад

Вышла вторая версия Android 14 Developer Preview

ITZine.ru

В прошлом месяце Google выпустила первую предварительную версию Android 14 для разработчиков, а вчера запустила её обновление. Во второй версии улучшены конфиденциальность, безопасность и производительность, а также возможности планшетов и складных устройств.

Вышла вторая версия Android 14 Developer Preview
Фото: Itzine.ruItzine.ru

В дальнейшие планы Google входит запуск первой-бета версии Android 14. По графику, он должен состояться в апреле.

В Android 14 Developer Preview 2 встроена функция, которая позволяет выбрать определённое количество фотографий или видео, к которым приложение может получить доступ. Пример вы можете видеть ниже.

Android 14 поддерживает Credential Manager — это технология, которая создает и хранит учетные данные для доступа к репозиториям Git на множестве платформ. Во втором DP (Developer Preview) были внесены улучшения в стиль пользовательского интерфейса при выборе учётной записи.

DP2 поставляется с оптимизацией системы управления памятью Android, улучшая использование ресурсов, когда приложения работают в фоновом режиме. В Android 14 также будет меньше неотклоняемых уведомлений.

Сейчас Developer Preview 2 можно установить на устройства Google Pixel 4a 5G и старше. Если вы не разработчик, то мы не рекомендуем устанавливать Android 14 на на данном этапе.

Наука и техника,Google,
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