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43 минуты назад

Американская разведка назвала Россию главным соперником США в космосе

RT на русском

Россия в данный момент остаётся для Соединённых Штатов основным соперником в космосе, несмотря на введённые в отношении Москвы санкции.

В США назвали Россию главным соперником в космосе
Фото: NASANASA

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ о ежегодной оценке угроз, опубликованный американскими спецслужбами.

«Россия остаётся ключевым соперником в космосе», — говорится в докладе.

Кроме того, американская разведка в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отметил, что в Белом доме на протяжении многих лет блокируют инициативы России о запрете размещения оружия в космическом пространстве.

Он добавил, что положительных перспектив в этом вопросе на сегодняшний день не наблюдается.

Наука и техника,Михаил Ульянов,
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