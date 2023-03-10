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38 минут назад

Британские ученые создали «живой» компьютер из грибов

Мир24иещё 2

Исследователи из Университета Западной Англии заявили о создании «живого» компьютера. Он изготовлен из грибов, сообщает TechSpot.

Британские ученые создали «живой» компьютер из грибов
Фото: Мир24Мир24

По словам ученых, грибы представляют собой идеальный организм для экспериментов, поскольку мицелий действует наподобие человеческого мозга. Мицелий – тонкие, похожие на волоски части корневой системы гриба. Исследования показали, что они могут передавать электрические импульсы, почти не отличающиеся от синапсов в головном мозге. Благодаря такому свойству грибные колонии обмениваются сигналами на значительных расстояниях.

В рамках нового эксперимента ученые использовали грибы в качестве компонентов материнской платы. Всплески электрической активности или их отсутствие переводили соответственно в единицы и нули, имитируя двоичный язык компьютеров. Активность грибов измеряли с помощью микроэлектродов.

«Мы первая лаборатория, кто разработал грибковые вычисления и грибковую электронику», – заявили авторы научной работы.

Ученые пояснили, что характеристики грибного компьютера значительно уступают привычной технике. Эксперимент был проведен для демонстрации способности мицелия «реализовать базовые логические и электронные схемы». Но в будущем могут появиться гораздо более мощные «живые» компьютеры на основе органического материала.

В целом анализ взаимодействия машины и человеческого мозга важен для многих направлений науки, в частности, медицины. Он может создать основу для новых технологий протезирования или лечения опасных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что британские ученые создали компьютер на водорослях. Для эксперимента выбрали цианобактерии.

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