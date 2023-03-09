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53 минуты назад

Пользователям WhatsApp напомнили о полезных функциях мессенджера

Lenta.ru

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов напомнил пользователям WhatsApp о полезных функциях мессенджера. О них он рассказал агентству «Прайм».

Пользователям WhatsApp напомнили о полезных функциях мессенджера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, эксперт упомянул двухфакторную аутентификацию, а также Face-ID или Touch-ID. Он пояснил, что использование этих функций ограничит посторонним лицам доступ к переписке в случае потери телефона или компрометации сим-карты. Подключить их можно в настройках программы.

Еще одной полезной функцией мессенджера являются самоудаляющиеся чаты, продолжил специалист. Он порекомендовал выставить настройку удаления на 90 дней. Кроме того, Мясоедов также предупредил об опасности отправки проверочного кода при подключении приложения на новом устройстве неизвестным лицам. Эксперт пояснил, что таким образом данные пользователя могут попасть в руки мошенников.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая возможность, позволяющая заглушать звонки от неизвестных номеров. Уточняется, что звонки по-прежнему будут отражаться в общем списке и в центре уведомлений.

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