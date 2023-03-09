В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Из грибов создали материнскую плату для ПК

Lenta.ruиещё 1

Инженеры Университета Западной Англии (UWE) использовали грибы в создании компьютера. Об этом сообщает издание TechSpot.

Из грибов создали материнскую плату для ПК
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов организации, они решили использовать в качестве одного из компонентов для ПК мицелий или грибницу — вегетативное тело грибов и актиномицетов. В ходе эксперимента выяснилось, что грибница способна передавать электрические импульсы, которые мало чем отличаются от тех, которые генерирует человеческий мозг.

Британские ученые отметили, что развитая грибница может передавать под землей импульсы на значительные расстояния. Специалисты создали на основе мицелия и кремния материнскую плату для компьютера. Данные удалось передать с помощью двоичной системы счисления. По словам автора исследования профессора Эндрю Адамацки, грибы оказались идеальным материалом для эксперимента.

По словам Адамацки, как и следовало ожидать, грибница хуже передавала импульсы, чем традиционные компоненты для ПК. Однако в случае стимуляции мицелия ученым удалось наладить хорошую проводимость сигнала.

«Мы просто демонстрируем, что можно заниматься вычислениями с помощью мицелия», — отметил ученый.

Ранее стало известно, что ученые Массачусетского технологического института нашли способ охлаждения квантовых компьютеров посредством беспроводной связи. Специалисты передавали данные от находящегося в специальной комнате компьютера к терминалу посредством терагерцовых волн, которые направляли через специальное окно.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий