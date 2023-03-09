Ученые оценили шансы человечества выжить под землей

Ученые задумались о том, сможет ли выжить человечество под землей.

В случае катастрофы придется искать новое место обитания, и поскольку космос пока не приспособлен для этого, остается только уйти под землю.

Для жизни под землей человеку понадобятся источники энергии, вода, пропитание и система вывода отходов жизнедеятельности.

Для получения энергии можно использовать недра планеты, считают исследователи. С водой дела обстоят сложнее, поскольку привычные источники будут не доступны, придется использовать подземные резервуары, благо, их тоже немало.

Еще одна насущная проблема – пропитание. Эксперты считают, что животных можно забрать с собой под землю, они будут плодиться, обеспечивая пищей. Овощи и фрукты можно выращивать в гидропонных садах.

Канализацию можно оборудовать так, чтобы ее стоки выводились на поверхность в моря и океаны.

Отсутствие естественного солнечного света можно заменить искусственным, уверены ученые.