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53 минуты назад

Ученые оценили шансы человечества выжить под землей

runews24.ru

Ученые задумались о том, сможет ли выжить человечество под землей.

Ученые оценили шансы человечества выжить под землей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В случае катастрофы придется искать новое место обитания, и поскольку космос пока не приспособлен для этого, остается только уйти под землю.

Для жизни под землей человеку понадобятся источники энергии, вода, пропитание и система вывода отходов жизнедеятельности.

Для получения энергии можно использовать недра планеты, считают исследователи. С водой дела обстоят сложнее, поскольку привычные источники будут не доступны, придется использовать подземные резервуары, благо, их тоже немало.

Еще одна насущная проблема – пропитание. Эксперты считают, что животных можно забрать с собой под землю, они будут плодиться, обеспечивая пищей. Овощи и фрукты можно выращивать в гидропонных садах.

Канализацию можно оборудовать так, чтобы ее стоки выводились на поверхность в моря и океаны.

Отсутствие естественного солнечного света можно заменить искусственным, уверены ученые.

По оценкам специалистов, шансы на комфортную жить под землей у человечества есть 50 на 50.

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