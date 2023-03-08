Орбиту МКС скорректировали для обеспечения посадки корабля "Союз МС-22"

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия для посадки корабля "Союз МС-22". Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

Фото: роскосмос роскосмос

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения посадки беспилотного корабля "Союз МС-22", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила 419,3 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 22:47 мск и проработали 318 секунд.