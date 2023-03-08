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46 минут назад

Орбиту МКС скорректировали для обеспечения посадки беспилотного корабля "Союз МС-22"

ТАСС

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия для посадки корабля "Союз МС-22". Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

Орбиту МКС скорректировали для обеспечения посадки корабля "Союз МС-22"
Фото: роскосмосроскосмос

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения посадки беспилотного корабля "Союз МС-22", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила 419,3 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 22:47 мск и проработали 318 секунд.

В госкорпорации подчеркнули, что приземление корабля планируется в конце марта к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев и Анна Кикина, астронавты НАСА Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Николь Манн, астронавт японского агентства JAXA Коити Ваката и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Наука и техника,Стивен Боуэн,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Андрей Федяев,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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