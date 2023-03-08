Пять способов использования старого смартфона, если вы купили новый

Допустим, вы приобрели новый смартфон, но старый при этом всё ещё работает. Что с ним можно сделать, если вы не хотите его продавать или кому-то отдавать?
По словам пользователя портала iXBT.com, есть несколько вариантов использования старого смартфона, если он ещё не вышел из строя.
Навигатор или видеорегистратор для автомобиля. В этом случае вы можете сбросить всё на телефоне до заводских настроек и вынуть из смартфона SIM-карту. При пользовании устройством как навигатором вам нужно будет просто загрузить необходимые приложения, а для его использования как видеорегистратора вы должны включать камеру. Универсальный пульт. В этом случае вам нужно всего лишь скачать приложения для каждого гаджета в доме.
Домашний или рабочий телефон. В этом случае вы сможете легко разделить личную жизнь и работу. Нужна вам для этого будет только симка. Дополнительный накопитель. Подойдёт в случае, если памяти на смартфоне достаточно много. Хранить можно на нём различные фотографии и видео. Музыкальный плеер. Для прослушивания музыки понадобятся вам только наушники и специальный проигрыватель.