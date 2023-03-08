Ученые создали сверхпроводящий материал на основе лютеция

Новый материал на основе лютеция, азота и водорода способен сохранять сверхпроводимость при комнатной температуре. Статья об этом опубликована в Nature.

Фото: газета.ру газета.ру

Явление сверхпроводимости известно с середины XX века, благодаря этому эффекту постоянный ток может течь через провод с нулевым сопротивлением и без омического нагрева. Это позволяет передавать очень высокую мощность, в том числе для создания сильных сверхпроводящих магнитов. Однако долгое время сверхпроводимости могли добиться лишь при температуре жидкого гелия, несколько десятилетий назад появились материалы, в которых этот эффект наблюдается при «высокой» температуре жидкого азота, 195 градусов. В последние годы физики пытаются создать материал, который вовсе не требовал бы охлаждения и работал бы как сверхпроводник при комнатной температуре.

Видео дня

Натан Дазенброк-Гаммон из Рочестерского университета и его коллеги создали такой материал из атомов водорода, азота и лютеция — металла группы лантанидов. Добавление азота в сверхпроводник на базе гидрида лютеция (H3Lu), по замыслу авторов, должно было увеличить число носителей заряда в этом материале и потенциально повысит температуру, при которой он сохраняет стабильность.

В ходе работы ученые подготовили гидрид лютеция и сжали его в азотной атмосфере до давлений в 32 тысячи атмосфер c помощью ячейки с алмазной наковальней — специального пресса для создания экстремально высокого давления. В результате образовался материал с пока неизвестной кристаллической структурой, который проводит ток с нулевыми потерями при температуре в 20 градусов Цельсия и давлении в 10 тыс. атмосфер. Это означает, что для работы оборудования на основе этого сверхпроводника не потребуется охладители.