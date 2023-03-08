В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Google не будет заменять искусственным интеллектом обычный поиск в интернете

Ferra.ru

Глава подразделения Google, которое разрабатывает чат-бот Bard, основанный на технологиях искусственного интеллекта, заявил, что эта система не является помощью в поиске информации в Сети.

Google не будет заменять искусственным интеллектом обычный поиск в интернете
Фото: ferra.ruferra.ru

По его словам, Bard — большая языковая модель, такая же, как и ChatGPT. Они предназначены для генерации текстов, даже похожих на человеческие, но не для знаний. Поэтому их нельзя использовать для проверки фактов. При этом никто не запрещает пользователям использовать Bard как поисковую систему.

В команде разработчиков не особо понимают столь резкий переход в политике Google, которая ранее считала, что Bard должен быть интегрирован в поисковую систему, а теперь отделяет от поиска. По словам разработчиков, они не успевают следить за планами руководства, которые стремительно меняются.

«Bard и ChatGPT — это большие языковые модели, не модели знаний. Они прекрасно генерируют тексты, похожие на человеческие, но не могут гарантировать, что эти тексты будут основаны на фактах. Почему мы считаем, что главным приложением должен быть поиск, основная задача которого — искать истинную информацию? Я хочу, чтобы вы чётко поняли: Bard — это не поиск», — заявил глава отдела ИИ Google.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий