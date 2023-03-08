Google не будет заменять искусственным интеллектом обычный поиск в интернете

«Bard и ChatGPT — это большие языковые модели, не модели знаний. Они прекрасно генерируют тексты, похожие на человеческие, но не могут гарантировать, что эти тексты будут основаны на фактах. Почему мы считаем, что главным приложением должен быть поиск, основная задача которого — искать истинную информацию? Я хочу, чтобы вы чётко поняли: Bard — это не поиск», — заявил глава отдела ИИ Google.