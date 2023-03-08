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28 минут назад

iPhone 15 снова значительно ухудшат по характеристикам в сравнении с iPhone 15 Pro

Ferra.ru

Пока это инсайдерская информация, но несколько авторитетных изданий говорят, что младшие модели новой линейки устройств от Apple — iPhone 15 и 15 Plus — не получат экраны LPTO (ProMotion) с частотой 120 Гц.

iPhone 15 ухудшат по характеристикам в сравнении с iPhone 15 Pro
Фото: ferra.ruferra.ru

В них не будет ни частоты 120 Гц, ни поддержки технологии Always On, впервые появившейся в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это значит, что младшие модели iPhone 15 не будут иметь технологии адаптации дисплея под контент.

Но всё же без новшеств эти модели не останутся. Их оснастят вырезом Dynamic Island, пришедшим на смену «вырезу-чёлке». Также младшие модели получат новый чип OLED-дисплея, который изготовлен на основе 28 нм техпроцесса. По сравнению с 40 нм — чипами на основании этого процесса оснащают текущие модели — это позволит снизить энергопотребление и увеличить автономность смартфонов.

Наука и техника,Apple,
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