iPhone 15 ухудшат по характеристикам в сравнении с iPhone 15 Pro

Пока это инсайдерская информация, но несколько авторитетных изданий говорят, что младшие модели новой линейки устройств от Apple — iPhone 15 и 15 Plus — не получат экраны LPTO (ProMotion) с частотой 120 Гц.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В них не будет ни частоты 120 Гц, ни поддержки технологии Always On, впервые появившейся в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это значит, что младшие модели iPhone 15 не будут иметь технологии адаптации дисплея под контент.