Датские ученые обнаружили самый древний золотой медальон викингов, посвященный Тору

Ученые обнаружили самое древнее материальное свидетельство существования культа Одина и Тора. Об этом сообщает Национальный Музей Дании.

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Обнаруженный золотой брактеат датируется примерно 400 годом нашей эры. Брактеатами зачастую называют золотые и серебряные монеты эпохи средневековья, но изначально в эпоху Переселения народов этим словом обозначали носимые украшения, похожие на медальоны. В том числе их носили в среде викингов. На обнаруженном артефакте выгравированы руны, описывающие местного правителя как к «человека Одина».

Брактеат был известен давно, но долгое время ученые не могли прочесть надпись на нем.

«Руническая надпись была самой сложной, которую мне когда-либо приходилось переводить за все годы моей работы рунологом в Национальном музее Дании, — говорит ученая Лисбет Имер. — Это поможет нам понять другие доисторические рунические надписи, которые мы еще не смогли прочитать».

Эта надпись является самым древним упоминанием Одина, при том что ранее ученые считали, что этот культ возник на 150 лет позже. В мифологии викингов Один — верховный бог, правящий Вальгаллой, залом убитых в бою, в то время как Тор создает гром, проезжая на своей колеснице по облакам и размахивая гигантским молотом. Два эти бога считались наиболее важными в аутентичной скандинавской религии, предшествующей христианству.