В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
33 минуты назад

YouTube одобрил мат в видеороликах

Газета.Ru

YouTube смягчил ограничения, касающиеся монетизации видеороликов, в которых содержится ненормативная лексика. Об этом сообщает издание TechCrunch.

YouTube смягчил ограничения к видео с матом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ноябре 2022 года YouTube ввел правило, согласно которому хостинг автоматически снимает монетизацию с видеороликов, в которых в течение первых 15 секунд звучит нецензурная лексика. Изменение вызвало мощную волну критики со стороны контент-мейкеров, из-за которой YouTube решил смягчить ограничения уже спустя несколько месяцев.

Согласно новым правилам, YouTube не будет запрещать показ рекламных роликов в клипах с матом. Однако некоторые ограничения все равно останутся.

Например, клипы с «умеренным» объемом нецензурной речи демонетизиации подвергаться не будут. Если же в течение первых семи секунду прозвучит «сильная» брань и потом неоднократно повторится, YouTube начнет показывать рекламу в ограниченном режиме. При этом компания не пояснила, в чем именно выражается это ограничение.

В YouTube заявили, что пересмотреть правила в отношении ненормативной лексики компанию заставила острая реакция блогеров на обновление политики от ноября 2022 года. В компании также заявили, что новые правила начнут действовать начиная с 8 марта 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании начало расследование о случаях незаконного сбора данных о детях со стороны YouTube.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий