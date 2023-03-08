YouTube смягчил ограничения к видео с матом

YouTube смягчил ограничения, касающиеся монетизации видеороликов, в которых содержится ненормативная лексика. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В ноябре 2022 года YouTube ввел правило, согласно которому хостинг автоматически снимает монетизацию с видеороликов, в которых в течение первых 15 секунд звучит нецензурная лексика. Изменение вызвало мощную волну критики со стороны контент-мейкеров, из-за которой YouTube решил смягчить ограничения уже спустя несколько месяцев.

Согласно новым правилам, YouTube не будет запрещать показ рекламных роликов в клипах с матом. Однако некоторые ограничения все равно останутся.

Например, клипы с «умеренным» объемом нецензурной речи демонетизиации подвергаться не будут. Если же в течение первых семи секунду прозвучит «сильная» брань и потом неоднократно повторится, YouTube начнет показывать рекламу в ограниченном режиме. При этом компания не пояснила, в чем именно выражается это ограничение.

В YouTube заявили, что пересмотреть правила в отношении ненормативной лексики компанию заставила острая реакция блогеров на обновление политики от ноября 2022 года. В компании также заявили, что новые правила начнут действовать начиная с 8 марта 2023 года.