В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
41 минуту назад

Светящиеся в темноте материалы улучшат домашние тесты на COVID

Ferra.ru

Исследователи из Хьюстонского университета используют светящиеся в темноте материалы для улучшения и усовершенствования домашних тестов COVID-19. Принцип у домашних тестов примерно такой же, как и у тестов на беременность. А когда вы проверяете результаты теста, вы видите цветные линии.

Светящиеся в темноте материалы улучшат домашние тесты на COVID
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Мы сделали эти линии светящимися в темноте, чтобы они были более различимы", - говорит Ричард Уиллсон, один из авторов работы.

Уиллсон и его команда студентов создали тест со светящимися наночастицами из люминофоров, что позволило бы сделать частицы еще более различимыми, а тесты - более точными.

“*Во-первых, мы используем ферменты, белки, катализирующие реакции, для запуска реакций, которые излучают свет … Во-вторых, мы прикрепили эти излучающие свет ферменты к безвредным вирусным частицам вместе с антителами, которые связываются с белками COVID", - сообщает Уилсон.

Причина “полезности” такого подхода заключается в том, что одно антитело на вирусе может связываться с одной мишенью COVID на тест-полоске и приносить с собой множество светоизлучающих ферментов. Благодаря их методу, команда получает больше света для каждой мишени, а значит, требуется меньше мишеней, чтобы увидеть свет, что делает тест более чувствительным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий