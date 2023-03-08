Светящиеся в темноте материалы улучшат домашние тесты на COVID

Исследователи из Хьюстонского университета используют светящиеся в темноте материалы для улучшения и усовершенствования домашних тестов COVID-19. Принцип у домашних тестов примерно такой же, как и у тестов на беременность. А когда вы проверяете результаты теста, вы видите цветные линии.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

"Мы сделали эти линии светящимися в темноте, чтобы они были более различимы", - говорит Ричард Уиллсон, один из авторов работы.

Уиллсон и его команда студентов создали тест со светящимися наночастицами из люминофоров, что позволило бы сделать частицы еще более различимыми, а тесты - более точными.

“*Во-первых, мы используем ферменты, белки, катализирующие реакции, для запуска реакций, которые излучают свет … Во-вторых, мы прикрепили эти излучающие свет ферменты к безвредным вирусным частицам вместе с антителами, которые связываются с белками COVID", - сообщает Уилсон.

Причина “полезности” такого подхода заключается в том, что одно антитело на вирусе может связываться с одной мишенью COVID на тест-полоске и приносить с собой множество светоизлучающих ферментов. Благодаря их методу, команда получает больше света для каждой мишени, а значит, требуется меньше мишеней, чтобы увидеть свет, что делает тест более чувствительным.