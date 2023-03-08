Китай увидел угрозу в спутниках Starlink

Китай в подготовке к возможному конфликту с США должен обратить пристальное внимание на украинский конфликт, в котором технологии американского предпринимателя Илона Маска Starlink, а также ракеты «Стингер» и «Джавелин» играют важную роль в вооружении армии. Об этом пишет японское издание Asahi.

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«Starlink — это действительно что-то новое, о чем в Китае в свете возможного конфликта с США должны беспокоиться», — говорится в материале.

Также китайским военным требуется серьезно обратить внимание на тот урон, который получает военная техника от американских ракет «Стингер» и «Джавелин». Можно сказать, что конфликт на Украине дал существенный толчок военным ученым из Китая в плане работы над разработкой лучшей защиты бронетехники от современных западных военных технологий, заключил автор материала.