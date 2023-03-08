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10 минут назад

Энтомолог случайно обнаружил живое насекомое юрского периода в супермаркете

Lenta.ru

В США энтомолог случайно обнаружил древнее насекомое на стене супермаркета в штате Арканзас. Об этом сообщает USA Today.

Энтомолог обнаружил живое насекомое юрского периода в супермаркете
Фото: кадр видеокадр видео

Майкл Скварла, директор идентификационной энтомологической лаборатории Государственного университета Пенсильвании, заметил живое крупное насекомое на стене супермаркета, куда он отправился за молоком. Мужчина поймал его и прихватил для своей коллекции. Ученый считал, что поймал крупную особь муравьиного льва, достаточно часто встречающегося в этой части США. Поэтому на целых десять лет он забыл о своей находке.

Лишь в 2020 году, достав образец для своего онлайн-курса по эволюции и разнообразию видов, Скварла понял, что неверно идентифицировал насекомое. Это оказалась гигантская златоглазка, древнее насекомое, которое обитало на земле еще в юрский период вместе с динозаврами и считалось вымершим последние пятьдесят лет. Анализ ДНК подтвердил предположение ученого. Скварла передал гигантскую златоглазку в университетский музей для дальнейшего изучения.

Исчезновение гигантской златоглазки связывали с увеличением светового загрязнения, урбанизацией, а также с появлением новых видов хищных жуков и уховерток, которые могли изменить структуру и состав лесной подстилки. Возвращение златоглазки обрадовало ученых, которые надеются, что в окрестных лесах могут обитать и другие реликтовые виды.

Ранее сообщалось о найденных в США гигантских шершнях-убийцах. Это крайне опасный вид насекомых, чей высокотоксичный яд смертельно опасен для человека.

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