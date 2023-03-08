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27 минут назад

Создана "камера" с выдержкой в 1 триллионную долю секунды: но она не для вашего смартфона

Ferra.ru

Исследователи разработали новую "камеру" с выдержкой в 1 триллионную долю секунды, которая видит динамический беспорядок в материалах – атомах, если быть точнее.

Создана "камера" с выдержкой в 1 триллионную долю секунды
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Части любого материала реагируют и изменяются “удивительным и неожиданным” образом, пишут ученые. Этот динамический беспорядок трудно изучать, потому что кластеры атомов не только очень малы и неупорядочены, но и колеблются во времени. Кроме того, в материалах существует "скучный" не флуктуирующий беспорядок, который не интересует исследователей. До сих пор было невозможно увидеть значимый динамический беспорядок на фоне менее значимого статического беспорядка.

Исследователи из Columbia Engineering и Université de Bourgogne сообщают, что они разработали новый вид "камеры", которая может видеть динамический беспорядок. Ее ключевой особенностью является переменная скорость затвора: поскольку неупорядоченные атомные кластеры движутся, при использовании медленного затвора динамический беспорядок размывается, но при использовании быстрого затвора его можно увидеть. Новый метод, который они назвали variable shutter PDF, работает не как обычная камера - он использует нейтроны для измерения положения атомов со скоростью затвора около одной пикосекунды, что в триллион раз быстрее, чем обычные затворы камер.

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