Создана "камера" с выдержкой в 1 триллионную долю секунды

Исследователи разработали новую "камеру" с выдержкой в 1 триллионную долю секунды, которая видит динамический беспорядок в материалах – атомах, если быть точнее.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Части любого материала реагируют и изменяются “удивительным и неожиданным” образом, пишут ученые. Этот динамический беспорядок трудно изучать, потому что кластеры атомов не только очень малы и неупорядочены, но и колеблются во времени. Кроме того, в материалах существует "скучный" не флуктуирующий беспорядок, который не интересует исследователей. До сих пор было невозможно увидеть значимый динамический беспорядок на фоне менее значимого статического беспорядка.