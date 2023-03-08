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6 минут назад

Отечественный магазин приложений RuStore хотят вшить во все смартфоны России

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Минцифры планирует обязать производителей смартфонов интегрировать цифровой магазин RuStore прямо в системы телефонов. А пользователи будут вынуждены регистрироваться в приложении при первом включении аппарата. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ»

Магазин приложений RuStore хотят вшить во все смартфоны России
Фото: чеспионат.сомчеспионат.сом

Экран входа в RuStore, по задумке авторов проекта, должен отображаться при первом включении телефона, а иконка RuStore на экране приложений — быть доступна как минимум с тем же количеством шагов, что и иконки других магазинов.

По данным «Коммерсанта», Минцифры также обяжет создателя RuStore постоянно обновлять приложение и обеспечить его фоновую работу также, как работают другие большие цифровые магазины.

Правительство включило магазин отечественных приложений RuStore в список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в этом году. Но по факту это требование не выполняется, потому что большинство смартфонов сейчас ввозят в страну по параллельному импорту.

Наука и техника,Коммерсант,
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