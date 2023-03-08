Названа причина неудачного запуска японской ракеты H3

Сбой в системе электропитания стал причиной неудачи при запуске японской ракеты H3. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.

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По данным агентства, во вторник японская ракета H3 стартовала с космодрома Танэгасима на юге Японии. Через 14 минут после старта был отдан приказ о самоуничтожении ракеты, так как не произошло зажигания двигателя второй ступени.

Эксперты JAXA пояснили, что причиной неудачного запуска стал сбой в системе электропитания до того момента, как должно было произойти зажигание второй ступени, или сразу после.