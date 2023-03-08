В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
54 минуты назад

Kyodo: сбой в системе электропитания стал причиной неудачного запуска японской ракеты H3

Газета.Ru

Сбой в системе электропитания стал причиной неудачи при запуске японской ракеты H3. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Названа причина неудачного запуска японской ракеты H3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, во вторник японская ракета H3 стартовала с космодрома Танэгасима на юге Японии. Через 14 минут после старта был отдан приказ о самоуничтожении ракеты, так как не произошло зажигания двигателя второй ступени.

Эксперты JAXA пояснили, что причиной неудачного запуска стал сбой в системе электропитания до того момента, как должно было произойти зажигание второй ступени, или сразу после.

Ранее специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой японской ракеты Н3, которую ранее запустили с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий