В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
51 минуту назад

Google представила модель ИИ в стиле ChatGPT для управления роботами

Ferra.ru

Группа исследователей ИИ из Google и Берлинского технического университета представила PaLM-E, визуально-языковую модель (VLM) с 562 миллиардами параметров. Создатели пишут, что это самая большая VLM из когда-либо разработанных и что она может выполнять различные задачи без необходимости переобучения.

Google представила модель ИИ в стиле ChatGPT для управления роботами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным Google, при подаче команды высокого уровня, например, "принеси мне рисовые чипсы из ящика", PaLM-E может сгенерировать план действий и самостоятельно выполнить эти действия.

PaLM-E делает это, анализируя данные с камеры робота, не нуждаясь в предварительной обработке представления сцены. Это устраняет необходимость предварительной обработки или аннотирования данных человеком и позволяет более автономно управлять роботом.

Он также устойчив и может реагировать на окружающую среду. В видео примере исследователь берет чипсы у робота и перемещает их, но робот находит чипсы и снова берет их.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий