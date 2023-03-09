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1 час назад

Всё меньше самостоятельности: Windows 11 начнёт рекомендовать пользователям нужные им файлы

Ferra.ruиещё 1

Microsoft тестирует новую функцию — «Рекомендацию файлов» в Проводнике.

Windows 11 начнёт рекомендовать пользователям нужные им файлы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она подразумевает демонстрацию файлов, которые пользователь, возможно, захочет открыть. Под них будет отведено место в верхней части главной вкладки.

На данный момент протестировать новую фишку могут лишь участники программы Windows Insder в канале Dev Channel. При этом не совсем ясно, как скоро она станет доступна для более широкого круга лиц, в том числе и обычных пользователей.

Сообщается, что рекомендуемые файлы будут облачными файлами, принадлежащими пользователям. И хоть в теории функция может быть полезной, есть опасения, что она способна привести к показу рекламы в Проводнике, поскольку Microsoft уже экспериментировала с рекламой в прошлом.

К слову, в отчёте Windows Latest сообщается, что Microsoft работает над аналогичной функцией под названием «Рекомендуемое содержимое» для меню Пуск. Она, в свою очередь, будет показывать рекомендуемые приложения и файлы.

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