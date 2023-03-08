В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
26 минут назад

В Европе назвали планируемое число пусков ракет Ariane 6 и Vega C

Lenta.ru

К 2025 году Европа будет запускать до 15 тяжелых и средних ракет Ariane 6 и легких Vega C. Соответствующее заявление генерального директора Arianespace Стефана Исраэля со ссылкой на публикацию газеты Les Echos передает ТАСС.

В Европе назвали планируемое число пусков ракет Ariane 6 и Vega C
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«К 2025-2026 годам ежегодно придется запускать с десяток Ariane 6 и не менее четырех Vega C. Это вызов, тем более что может потребоваться увеличение темпов работы с учетом растущего спроса», — назвал планируемое число число пусков руководитель.

По его словам, в настоящее время Arianespace располагает 28 заказами на пуски Ariane 6, из которых 18 приходятся на американскую компанию Amazon. Еще пусковой оператор имеет 13 заказов на старты Vega C.

Иcраэль заметил, что первый запуск Ariane 6 «не состоится до конца этого года».

В сентябре гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сообщил, что Европе следует больше инвестировать в космонавтку, поскольку она переживает болезненное прекращение связей с Россией.

Наука и техника,Arianespace,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий