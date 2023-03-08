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21 минуту назад

Ученые выяснили, что может убить 99% населения Земли

News.ru

Около 99% населения Земли подвергается воздействию микроскопических и крайне вредных загрязнителей воздуха, которые могут быть вредны для здоровья. Об этом говорится в исследовании группы ученых, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health. Речь идет о твердых частицах (PM, particulate matter) 2,5, по меньшей мере в 30 раз более тонких, чем человеческий волос, из-за чего они могут свободно вдыхаться и проникать в кровь.

Ученые выяснили, что может убить 99% населения Земли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ученые проанализировали ежедневные и ежегодные показатели РМ 2,5 в разных странах мира с 2000 по 2019 год. В результате выяснилось, что лишь 0,001% землян и 0,18% суши подвергались воздействию безопасных уровней твердых частиц. Наивысшие уровни содержания РМ 2,5 обнаружены в Восточной и Южной Азии и Северной Африке. Кроме того, за исследуемый период содержание частиц выросло в Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. При этом было отмечено и снижение — в Европе и Северной Америке.

Свыше 70% времени в 2000–2019 годах уровни РМ 2,5 были выше рекомендованных ВОЗ. В Восточной и Южной Азии негативные показатели отмечались 90% времени.

В 2019 году в журнале PLOS Medicine сообщалось, что из-за воздействия РМ 2,5 ежегодно умирают около 30 тысяч жителей США. Как сообщалось, принятые меры улучшили ситуацию, но ежегодно твердые частицы продолжают вызывать преждевременную смерть десятков тысяч человек.

Наука и техника,ВОЗ,
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