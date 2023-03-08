Вирусолог предсказал дальнейшее развитие эпидемии коронавируса

Эпидемия COVID-19 может в скором времени подойти к концу, однако нельзя исключить вероятность появления в будущем новых вариантов вируса. Об этом заявил российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает ТАСС.
«Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению», — заверил специалист, однако предупредил, что высока вероятность возникновения новых вариантов вируса с повышенным шансом заражения.
При этом Альтштейн отметил, что сейчас ситуация стабилизировалась, во всем мире наблюдается снижение заболеваемости и смертельных случаев заражения.
Эксперт подчеркнул, что в России эти показатели также на низком уровне.
«В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне», — пояснил он, добавив, что общие цифры невысокие, хотя заболевших с начала января стало существенно больше.
По его словам, на всю Россию приходится около 120-14 тысяч зараженных, это достаточно небольшая цифра. Летальность также стремительно идет на убыль, поэтому можно говорить о скором завершении эпидемии. Альтштейн не исключает, что небольшие подъемы заболеваемости будут фиксировать и в будущем, но в целом ничего страшного в России не происходит.