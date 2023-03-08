Вирусолог предсказал дальнейшее развитие эпидемии коронавируса

Эпидемия COVID-19 может в скором времени подойти к концу, однако нельзя исключить вероятность появления в будущем новых вариантов вируса. Об этом заявил российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает ТАСС.

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«Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению», — заверил специалист, однако предупредил, что высока вероятность возникновения новых вариантов вируса с повышенным шансом заражения.

При этом Альтштейн отметил, что сейчас ситуация стабилизировалась, во всем мире наблюдается снижение заболеваемости и смертельных случаев заражения.

Эксперт подчеркнул, что в России эти показатели также на низком уровне.

«В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне», — пояснил он, добавив, что общие цифры невысокие, хотя заболевших с начала января стало существенно больше.