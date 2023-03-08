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56 минут назад

"Известия": в России начали продавать активированные за рубежом iPhone

Газета.Ru

Продажи активированных за рубежом iPhone начались в России. Об этом сообщает газета "Известия".

СМИ: В России начали продавать активированные за рубежом iPhone
Фото: ТАССТАСС

Год назад Apple сообщила, что ограничит работу сервисов и прекратит продажи своей продукции в России через официальный сайт. Сейчас смартфоны компании поставляются в Российскую Федерацию через параллельный импорт.

"Поставки активированных за пределами России смартфонов уже осуществляются", - рассказала изданию продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Другой источник сообщил "Известиям", что продажи "распакованных" iPhone позволят реализовать большие объемы. При этом присутствующие на рынке неактивированные устройства тоже будут, но по более высокой цене.

По данным газеты, причина ввоза активированных гаджетов заключается в том, что зарубежные партнеры боятся прекращения сотрудничества с Apple. В итоге, дистрибьюторы в Турции и ОАЭ покупают товары в США активируют у себя, а затем поставляют в Россию. Если этого не делать, то Apple отследит по активации устройства, кто перепродал смартфоны в Российскую Федерацию. Накануне Apple официально представила iPhone 14 в желтом цвете.

Наука и техника,Apple,
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