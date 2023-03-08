СМИ: В России начали продавать активированные за рубежом iPhone

Продажи активированных за рубежом iPhone начались в России. Об этом сообщает газета "Известия".

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Год назад Apple сообщила, что ограничит работу сервисов и прекратит продажи своей продукции в России через официальный сайт. Сейчас смартфоны компании поставляются в Российскую Федерацию через параллельный импорт.

"Поставки активированных за пределами России смартфонов уже осуществляются", - рассказала изданию продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Другой источник сообщил "Известиям", что продажи "распакованных" iPhone позволят реализовать большие объемы. При этом присутствующие на рынке неактивированные устройства тоже будут, но по более высокой цене.