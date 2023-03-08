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39 минут назад

Вирусолог рассказал о тенденции к завершению эпидемии коронавируса

Lenta.ruиещё 4

Эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, заявил российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом пишет ТАСС.

Вирусолог предсказал дальнейшее развитие эпидемии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом он допустил появление новых вариантов вируса.

«Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению. Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость», — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в мире идет снижение заболеваемости и летальности от коронавируса. Рост заболеваемости в РФ невелик, ситуация давно вышла на плато, отметил вирусолог.

«В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне», - указал он.

Эксперт добавил, что в целом по России за день регистрируют порядка 12-14 тысяч заболевших.

22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания и смертей от коронавирусной инфекции снизилось на 89 и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,
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